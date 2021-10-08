 

В Подмосковье маршрутка столкнулась с “Ягуаром”: пострадали восемь человек

08.10.2021, 20:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном Орехово-Зуево произошло столкновение легковой иномарки с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили представители ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в пятницу днем на трассе Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка. По предварительным данным правоохранителей, маршрутная “Газель” врезалась в попутный “Ягуар”. В результате пострадали восемь человек, троим из которых потребовалась госпитализация. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, передают “Вести Подмосковья”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Дмитрий Рогозин заявил об успешном завершении работы модуля «Наука»

08.06 / Мнение: “На страже мира в ЦАР”

04.01 / Российский историк рассказал, как Россия с пушками захватывала земли у казахов

14.09 / Иммунолог советует при симптомах ОРВИ сдать тесты на грипп и COVID-19

22.12 / Мнение: О трёх убойных причинах не прививаться от CoVID-19

29.06 / Как часто поливать свеклу в жаркую погоду: важно учесть 2 нюанса, чтобы не потерять урожай

13.08 / “Росатом” проведет для талантливых учащихся экспедицию на Северный полюс

09.04 / Сколько взрослых россиян берут деньги у родителей

18.08 / Мнение: Кто показал Соловьеву член?

24.02 / Ученые обнаружили самый древний случай заражения чумой в Сибири

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика