На границе Алтайского края и Республики Алтай предложили учредить Алтайскую область

В Госдуме предложили изменить административно-территориальное деление страны, учредив новый, 86-й субъект Федерации – Алтайскую область.

Земли для нее выделят на своей границе Алтайский край и Республика Алтай.

– От Усть-Кана до Чемала с одной стороны, и Коргон с прилегающими территориями с другой стороны. Столицу можно построить новую, как Шойгу предлагал, – предложил один из парламентариев. – Таким образом и число субъектов Федерации увеличится, у нас с 2014 года ничего подобного не происходит, и уменьшим путаницу по части Алтаев.

Нововведение, по мнению инициативной группы, также позволит оптимизировать государственное управление. Новому региону потребуются свой губернатор вместе с аппаратом, что автоматически улучшит контроль за происходящим на его территории.

—