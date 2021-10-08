 

На границе Алтайского края и Республики Алтай предложили учредить Алтайскую область

08.10.2021, 20:19, Разное
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В Госдуме предложили изменить административно-территориальное деление страны, учредив новый, 86-й субъект Федерации – Алтайскую область.

Земли для нее выделят на своей границе Алтайский край и Республика Алтай.

На границе Алтайского края и Республики Алтай предложили учредить Алтайскую область– От Усть-Кана до Чемала с одной стороны, и Коргон с прилегающими территориями с другой стороны. Столицу можно построить новую, как Шойгу предлагал, – предложил один из парламентариев. – Таким образом и число субъектов Федерации увеличится, у нас с 2014 года ничего подобного не происходит, и уменьшим путаницу по части Алтаев.

Нововведение, по мнению инициативной группы, также позволит оптимизировать государственное управление. Новому региону потребуются свой губернатор вместе с аппаратом, что автоматически улучшит контроль за происходящим на его территории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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