 

Мужчина оставил машину на улице на пару дней и пожалел об этом, ведь когда он вернулся, «местные жители» оставили ему под капотом сюрприз на 70 кг

08.10.2021, 20:19, Разное
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Билл Фишер, проживающий в штате Северная Дакота, обнародовал интересную находку.

Под капотом его транспортного средства он нашел большое количество орехов.

Выяснилось, что пикап приглянулся белке – грызун решил обустроить место под капотом как склад припасов на холодное время года.

Мужчина не был удивлен такой находкой. А причина этому кроется в ежегодном урожае, который дает орех, растущий на территории двора соседа.

Шевролет становится белкиным банком, который постоянно пополняется хрустящим лакомством.

Животное облюбовало авто с 2013 года и его владелец успел привыкнуть к запасливому грызуну.

Американец считает, что «квартирантка» отдала предпочтение именно этой машине, так как та находится в зоне доступа.

Под капотом пикапа скорей всего много свободного места – сюда помещается достаточное количество орехов, позволяющих белке не думать о добыче пищи в зимнее время.

Мужчина решил рассказать о животном в этот раз не просто так – за четверо суток, когда пикап простаивал на улице, белке удалось сделать 70 кг запасов. Если ранее убирать ореховый склад можно было относительно быстро, то сейчас белка практически удвоила запас.

Чтобы справиться с задачей, американцу пришлось временно снять крылья машины.



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