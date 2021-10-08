 

Мнение: Вместе с лауреатами Нобелевской премии мира…

08.10.2021, 20:02, Разное
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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира.

«С момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики», — заявила глава комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Как все-таки мне повезло в жизни, что после освобождения в 2011 году из колонии, я уже десять лет работаю в газете, один из учредителей которой – лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, а теперь еще и главный редактор – лауреат Нобелевской премии мира…

Источник: Ирек Муртазин



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