Береза: “Слугам народа”, Кабмину, президенту зарплату платят вовремя, а “боевые” нашим военным не платят. И это днище

В череде скандалов и факапов власти я чуть не пропустил признание властью того, что нашим воинам не выплачивают “боевые”. Президенту его зарплату платят. Вовремя. И “слугам народа” платят. Тоже вовремя. Кабмину платят вовремя. И вовремя платят даже Ермаку, Арестовичу и Лещенко. Но не платят “боевые” нашим военным. И это днище.

Факт невыплат признал замминистра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР. Он сказал, что Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток денег в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Из-за этого приходится экономить на закупках топлива для армии. Считаю, что после информации о таких долгах перед военными депутаты должны еще больше денег выделить на президентский университет и другие дорогие игрушки Зеленского. А еще власти стоит без тендера продолжать выделять деньги на все, что только можно. Армия подождет, да? Власть знает: если что, то у нас же есть волонтеры, которые дизель для танков привезут.

Ну когда же этот трэш закончится? И очень хочу услышать от фанатиков Зе слова: “А что, при вас военным не должны были?” Так вот, при нас военным выплаты не задерживали. И когда я закончил свою каденцию народного депутата, то долги перед военными равнялись нулю. Не то, что сейчас…

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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