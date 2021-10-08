 

В Германии начался судебный процесс над 100-летним экс-охранником концлагеря, служившим в СС

08.10.2021, 20:00, Новости дня
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Прокуратура обвиняет бывшего сотрудника войск СС (гитлеровских военных формирований для охраны в том числе концлагерей) в соучастии в убийстве 3518 заключенных.

Истцами в деле выступают 16 человек, семь из которых пережили нахождение в Заксенхаузене, остальные – родственники убитых узников. Истцы приехали на суд из Израиля, Франции, Нидерландов, Польши, Германии и Перу.

В ходе судебного разбирательства были приведены примеры убийств заключенных концлагеря, в частности с использованием огнестрельного оружия (в затылок через стену) и отравляющего газа на основе цианида “Циклон Б”.

Издание пишет, что Йозеф С. был охранником СС с января 1942 года по февраль 1945 года. Он по 10–12 часов семь дней в неделю дежурил на одной из вышек концлагеря.

По словам прокурора, обвиняемый “сознательно и охотно” поддерживал происходившее в Заксенхаузене.

“BBC News Україна” отмечает, что суд над бывшим охранником концлагеря будет продолжаться до января 2022 года. Считается, что присутствовать на заседании Йозеф С. может по 2,5 часа в день.

Контекст:

В концлагере Заксенхаузен, находящемся к северу от Берлина, содержались в разное время около 200 тыс. узников, половина из них были убиты гитлеровцами.

С 1945-го по 1950 год являлся пересыльным лагерем НКВД СССР для перемещенных лиц.

Сейчас это мемориальный объект.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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