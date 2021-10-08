Место Польши есть и будет в ЕС, но мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта – премьер

По словам Моравецкого, решение трибунала подтвердило, что “конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права”.

“То же самое было подтверждено в последние годы конституционными трибуналами многих государств – членов [ЕС]. Мы имеем такие же права, что и другие страны. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не незваный гость в Европейском союзе. И именно поэтому мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта”, – отметил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что вступление Польши и стран Центральной Европы в ЕС – одно из важнейших событий последних десятилетий.

“Не только для нас, но и для самого ЕС. Мы все выиграли от этого. Вот почему мне ясно: место Польши есть и будет в европейской семье народов”, – подчеркнул глава правительства.

https://www.facebook.com/MorawieckiPL/posts/406224010868662

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти “в некоторых вопросах”.

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

Контекст:

Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского “Право и справедливость” инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что инициатива партии “Право и справедливость” может привести к диктатуре. В стране в 2017 году проходили массовые протесты против судебной реформы.

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство “подрывает принцип независимости судебной власти”.

Моравецкий инициировал слушание в Конституционном трибунале в конце марта 2021 года после решения трибунала ЕС относительно возможности контроля через суды правильности процесса назначения судьи, сообщал телеканал TVN24.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, призвав Моравецкого отозвать свое обращение в Конституционный трибунал.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет “все средства”, чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила “Німецька хвиля”.

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