“Мы уже в ожидании чуда”, “Красивая, как цветочек”. Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот

На заглавном фото певица позирует в белой широкой рубашке, застегнутой на несколько пуговиц. При этом артистка оставила верхние пуговицы расстегнутыми, оголив плечо и грудь.

“Раздетая на твоих фотографиях. Только б мы были счастливы. Какие песни ждете в альбоме больше всего?” – подписала фото артистка.

“В мужской рубашке, ага”, – отреагировали ее поклонники.

“Красивая такая, как цветочек” – прокомментировали фото фолловеры.

“Каролиночка, мы уже в ожидании чуда. Какая же вы красотка”, – написали ее подписчики.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

В октябре 2021 года артистка рассказала, что в 2014 году сама решила прекратить выступать в Украине.

“Я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты”, – заявила исполнительница.

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