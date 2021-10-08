 

“Мы уже в ожидании чуда”, “Красивая, как цветочек”. Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот

08.10.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заглавном фото певица позирует в белой широкой рубашке, застегнутой на несколько пуговиц. При этом артистка оставила верхние пуговицы расстегнутыми, оголив плечо и грудь. 

“Раздетая на твоих фотографиях. Только б мы были счастливы. Какие песни ждете в альбоме больше всего?” – подписала фото артистка.

“В мужской рубашке, ага”, – отреагировали ее поклонники.

“Красивая такая, как цветочек” – прокомментировали фото фолловеры.

“Каролиночка, мы уже в ожидании чуда. Какая же вы красотка”, – написали ее подписчики.

View this post on Instagram

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

В октябре 2021 года артистка рассказала, что в 2014 году сама решила прекратить выступать в Украине.

“Я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты”, – заявила исполнительница.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / В результате проливных дождей в Японии погибли жильцы дома престарелых

25.02 / В Бразилии от коронавируса умерло почти 250 тыс. человек

25.02 / Суд в Забайкалье приговорил россиянина к колонии за госизмену

25.07 / Актриса “Квартала 95” Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях

22.12 / CNN – США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном

08.09 / “Нафтогаз” опубликовал новые тарифные планы

02.12 / В Раде не смогли принять изменения в Земельный кодекс

20.07 / После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи

17.09 / Со следующего года правительство будет финансово помогать малообеспеченным открыть свой бизнес – Лазебная

23.08 / Макфол – Трамп безразличен к демократии и благожелателен к Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика