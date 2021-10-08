Мнение: Смех и грех!

За что дали венику

Нобелевский комитет реально удивил своим выбором. Хотя в удивлении есть элемент облегчения – в том смысле, что могло быть гораздо хуже. По крайней мере, все-таки не дали ни ВОЗ, ни Грете Тунберг – как говорится, “и то хлеб”. Молодцы.

Но – дать Муратову и не дать Навальному?! Выглядит как хороший такой абсурдизм. Получается – все-таки очень хотели дать России, то есть, как я писал вчера, мотивация “насолить Путину” таки довлела. “Нобелевцам” надоело ставить заглушки, давая каким-нибудь очередным танзанийцам или или госструктурам (апофеоз бреда был, конечно, когда Нобелевскую премию мира дали ЕС) – не выдержали, Путин их все-таки допёк – решили наконец выразить ему свое “фе”.

Но – не Навальный (хотя и в плане “выразить фе” он, конечно, идеальная фигура). Почему? См. мой вчерашний пост . Навальный не вызывает жалости и он не фрик. BLM вызывает, ВОЗ вызывает, в каком-то смысле и ЕС вызывает, Барак Обама так уж точно вызывал в начале своего правления.

Ну и Муратов, конечно, тоже. Главред “Новой”, который всю жизнь борется за правду, при том, что сама “Новая” принадлежит Чемезову и группе Ростех, т.е. опорной группе ВПК той же самой РФ. С тем же основанием (а то и большим) премию можно было бы дать Венедиктову – он в той же самой ситуации, только еще дольше Муратова. Представляете себе Венедиктова – лауреата Нобелевской премии мира?! А ведь буквально мимо виска просвистело.

Путинский агитпроп и вся армия троллей имени Пригожина ближайшие пару недель будет усиленно хохотать и всячески потешаться, упирая на нелепость как решения, так и в целом всего Нобелевского комитета, который “уже не торт”, это понятно. Сплошной Камеди-клаб гарантирован. Кто-то станет еще намекать, раздуваясь от верноподданного патриотизма, что выдача премии Муратову вместо Навального – это потому, что “они испугались Путина”, – но суть-то в другом: они испугались, да – но не Путина, а самого Навального.

В этом и хохма.