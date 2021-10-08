Мнение: О драке с дагестанцами и одной мелкой

Кажется, избиение гостями с Кавказа гостя из Воронежа в московском метро уже обсудили со всех сторон. Троих дагестанских отморозков дружно прокляли (даже на родине), русского парня Романа Ковалёва хором похвалили, но слегка пожурили, остальных русских мужиков, имевших несчастье быть в том же вагоне коллективно осудили. Всем раздали по серьгам?

Ан, нет.

Ещё один человек, сыгравший в этом инциденте ключевую и решающую роль, оказался вне зоны внимания. А почему?

По свидетельствам очевидцев, картина преступления складывается такая. Трое уроженцев Дагестана – Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов – ввалились в вагон столичного метро на станции «Электрозаводская». Они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам, смеяться, обзываться, кричать. Где-то между «Партизанской» и «Измайловской» некая девушка с брекетами что-то резкое им выговорила, после чего внимание джигитов переключилось на неё. Затем, между «Измайловской» и «Первомайской» на помощь ей пришёл тот самый потерпевший, за что и был избит. На «Первомайской» троица поспешно ретировалась, но уже через 10 минут была задержана полицией. Теперь всех троих ждёт наказание, если конечно, глава СК РФ Александр Бастрыкин не побоится идти против диаспоры.

Так вот, один мелкий эпизод почему-то все обошли вниманием. Какая-то девушка вдруг решила, что может восстановить порядок и начала выговаривать троим кавказским неадекватам. Что было в этот момент в её голове – Бог весть. Наверное, чисто девачковое «мужчина обязан уступать женщине» и «женщин трогать нельзя». Но если это со скрипом как-то работает в Москве, совершенно отдельной от России цивилизации, то уже в 100-200 км от МКАД – как-то не очень. А уж на окраинах…

Для кавказцев, живущих фактически в рамках родоплеменных отношений, невзирая на интернет и смартфон, в принципе «дикость», что какая-то женщина указывает им, как себя вести. Тем более, совсем чужая женщина: не мать, не тётя, даже не единоверка. Это не для оправдания, а для лучшего понимания психологии средних жителей южных республик. Образно говоря, со стороны женщины читать им мораль, столь же осмысленно и полезно, как выговаривать стае волков, что те идут к овину резать овец.

С другой стороны, у сидевшего рядом Романа Ковалёва фактически не было выбора. Когда трое уродов унижают и оскорбляют женщину, нормальный мужчина стерпеть и смолчать не может: не только самоуважение не позволит, но и более глубокие инстинкты. Так что, по большому счёту, он сделал то единственное, что должен был. И произошло то, что произошло. Кстати, на заглавном фото за плечом главного подозреваемого справа предположительно та, кто по недомыслию, если не сказать резче, спровоцировала резкое обострение конфликта. Хотя будь она чуть поумнее, молча отошла бы подальше к тревожной кнопке (по несколько штук в каждом вагоне) и вызвала бы полицию. Ситуация был бы бескровно исчерпана уже на ближайшей станции.

Но – нет. Сначала терпела, потом попыталась решить ситуацию сама, а при факапе – с готовностью спряталась за мужскую спину. И даже криком, визгом, рёвом не помогла своему спасителю поневоле. Просто смотрела… Типа, шок…

У определённой категории феминизированных женщин такое поведение наблюдается сплошь и рядом. С одной стороны – «равные права» и стремление ставить мужчин на место по поводу и без. С другой – желание при любых проблемах, вызванных вот этим качанием прав, тут же воспользоваться широкой мужской спиной и привилегиями слабого пола. Но это лишь в детском саду можно в любой момент сказать «чик-трак, я в домике», веря, что это даст надёжную защиту. Реальная жизнь намного суровее к девичьим иллюзиям. Но огребают за них чаще всего другие…

К слову сказать, доставляют «мужские» и «женские» комментарии к этой, в общем-то, печальной истории, коих было немало (да, женщин она тоже зацепила). Первые в основном сводились к тому, какое наказание в рамках закона понесёт эта дагестанская троица, и как теперь все её участники блеют овечками, раскаиваясь в содеянном. Ну, немного ещё об осторожности в уличных конфликтах, ибо в них даже спортсмены-единоборцы с именами погибали от руки, либо от ножа отморозка. А вот женщины давали полную волю своим фантазиям, рассказывая, как у них дома этих негодяев точно бы «в момент размазали» по стенам, полу и потолку вагона. Что и понятно: в случае чего придётся отвечать совсем не фантазёркам.

Специально для тех, кто захочет обвинить автора в «мизогинии», «ксенофобии», «трусости» и прочих смертных грехах. Милые, дорогие вы наши, любимые! Хотя бы на минуточку отключите вы «солидарочку», да подумайте, как поступили бы сами, будь в том вагоне вы, а на месте Романа Ковалёва – ваш муж, друг, отец, брат?

Вот только честно – как?

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