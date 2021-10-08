 

Назван максимальный размер пособия по безработице в 2022 году

08.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМаксимальный размер пособия по безработице в 2022 году планируют увеличить до 12 792 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, – 12 792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что это чуть меньше, чем в 2021 году. Связано это с тем, что количество безработных снижается, и уже к концу августа некоторые субъекты Российской Федерации вышли на допандемический уровень безработицы.



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