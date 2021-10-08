Стало известно имя нового худрука театра «Ромэн»

Новым художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» назначили Николая Сергиенко, до этого он занимал должность заместителя худрука театра, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Это огромная ответственность. Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач — популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра. Театр «Ромэн» — национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире. Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь», – сообщил Сергиенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее пост худрука театра «Ромэн» занимал Николай Сличенко, который умер 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти исполнителя цыганских песен не называлась.

Сергиенко в 1969 году пришел в театр «Ромэн» на должность артиста драмы. В 1988 году он окончил Высшие режиссерские курсы Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Самостоятельно ставил спектакли «Трактирщица», «Клятва», «Грушенька», «Поющие струны души», которые вошли в репертуар театра «Ромэн».

Сергиенко награжден орденом Дружбы, почетной грамотой президента Российской Федерации, является лауреатом премии правительства Москвы. В 1997 году удостоен почетного звания народного артиста России.