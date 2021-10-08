 

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло

08.10.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоличество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 21 человека, сообщили в региональном минздраве.

«Всего 49 [пострадали], из них 21 летальный исход», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных. В результате трагедии пятеро детей остались сиротами.

До этого отмечалось, что следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлении в регионе в центральный аппарат ведомства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Депутат Госдумы внесен в черный список Азербайджана за визит в Карабах

10.08 / Мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме

13.05 / Работу трубопровода в США обещали возобновить в ближайшее время

23.08 / В Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

17.05 / Компания Sharp представила смартфон с очень крупной камерой

21.04 / France 3 – Луна станет «испытательным полигоном» для марсианской миссии

16.12 / Указан срок передачи ВМФ крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации

17.06 / Пашинян заявил о возможности мирного решения ситуации в приграничных областях Армении

14.07 / В РФ собрались запретить браки сменившим пол людям

06.08 / Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика