Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло
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Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 21 человека, сообщили в региональном минздраве.
«Всего 49 [пострадали], из них 21 летальный исход», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных. В результате трагедии пятеро детей остались сиротами.
До этого отмечалось, что следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлении в регионе в центральный аппарат ведомства.
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