Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 21 человека, сообщили в региональном минздраве.

«Всего 49 [пострадали], из них 21 летальный исход», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 18 госпитализированных. В результате трагедии пятеро детей остались сиротами.

До этого отмечалось, что следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об отравлении в регионе в центральный аппарат ведомства.