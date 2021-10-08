 

Три московских театра получили новых художественных руководителей

08.10.2021, 19:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Художественным руководителем Московского академического театра cатиры станет советский и российский актер и режиссер Сергей Газаров. Он вступит в должность 13 октября 2021 года.

Театр сатиры – легендарная и прославленная сцена, возглавить его – серьезный вызов, отметил актер. “Благодаря Александру Анатольевичу Ширвиндту мне довелось недавно ознакомиться со всем репертуаром театра, узнать труппу. Так что я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться”, – сказал он.

Газаров пообещал придерживаться традиций, заложенных прошлыми руководителями. Они останутся основой для дальнейшего развития театра, подчеркнул новый худрук. При этом он продолжит выполнять обязательства в театре Армена Джигарханяна.

Газаров выразил надежду на поддержку коллег из Театра сатиры. “И, конечно же, на помощь и мудрые советы Александра Анатольевича Ширвиндта”, – добавил актер.

Новым худруком Московского музыкально-драматического цыганского театра “Ромэн” назначен Николай Сергиенко. Ранее он был заместителем художественного руководителя.

Свою миссию Сергиенко видит в сохранении традиций, заложенных основателями и прошлыми худруками театра. “Я буду придерживаться той концепции развития театра, которая была разработана с Николаем Алексеевичем Сличенко. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь”, – отметил он.

Московский еврейский театр “Шалом” возглавит Олег Липовецкий. Он вступит в должность 2 декабря. Новый худрук выразил благодарность Александру Левенбуку, руководившему театром 34 года.

“Надеюсь, что через некоторое время мы сможем встретить москвичей и гостей города на новой сцене театра новыми спектаклями”, – сказал Липовецкий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Мнение: О повышении зарплат на заводах

21.09 / Мнение: Шпиц на миллион

10.07 / Эксперты из Японии назвали дыхательные упражнения для снижения артериального давления

17.05 / Представлен смартфон 8848 M6 Inspiration Edition с интересным корпусом и мощным оснащением

03.06 / Александра Новикова рассказала, как Feduk сделал ей предложение

14.04 / В магазине Брюсселя обнаружили разграбленную римскую статую

16.08 / Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов

18.12 / Дочь Волочковой предпочла жить с отцом из-за денег

19.11 / Мнение: Атлантический раскол, наказание Амазона и расчленение Хуавэя

01.03 / Мнение: Наши цели ясны…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика