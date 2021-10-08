 

Экономист предупредил россиян о скором подорожании картошки

08.10.2021, 19:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России в ближайшее время может подорожать картофель. Об этом граждан предупредил российский экономист, профессор РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Рамазанов прогнозирует, что цены на картошку вырастут уже в ноябре. Основными причинами подорожания эксперт считает неурожай из-за неблагоприятных погодных условий и сокращение посевных площадей для выращивания культуры. Кроме того, экономист связывает грядущий рост цен с подорожанием топлива и уменьшением числа работников, занятых в сфере овощеводства, передает “Общественная служба новостей”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Таинственное письмо о воскрешении обнаружили на могиле матери Федора Бондарчука

13.08 / Идет охота на людей

17.05 / Как омолодиться на несколько лет: 10 идей модной стрижки боб на женщинах за 50

03.03 / В России введут обязательный техосмотр садового инвентаря

07.09 / Мнение: “Государственная граница”

30.07 / Мнение: Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

30.07 / Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс

01.05 / Разведенный Гарик Харламов рассказал о своих отношениях с женщинами

21.04 / Незаконные акции сторонников Навального на Дальнем Востоке провалились

01.09 / Масло для кутикулы, база, топ и не только: как продлить свежесть маникюра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика