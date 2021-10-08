Мнение: Пчёлы против фейков

С десяток крупных российских СМИ и блогоплощадок подписали вчера меморандум о борьбе с фейками. Пришли в штаб-квартиру ТАСС, устроили там торжественную церемонию и договорились бороться с недостоверной информацией в Рунете.

Намерение, конечно, благое. Вот только условные бабушки на лавочке тоже могут договориться бороться с фейками. Однако ходить к гадалкам, лечиться силой природы и бороться с вышками 5Ж почтенные дамы от этого не перестанут. Так как желания тут категорически недостаточно — нужно иметь определённый уровень образования, интеллекта и независимости.

Проиллюстрирую. Вот статья из того самого ТАСС о принятом вчера меморандуме:

https://tass.ru/ekonomika/12604685

По ссылке много традиционного кукушко-петухинга с красивыми репликами руководителей СМИ о важности борьбы с фейками. Цитирую, например: «Наша главная задача… научить тех самых пользователей, тех самых мамочек, которые приводят своих детей в школы, анализировать информацию, знать, где и как ее можно проверить…».

Теперь, пожалуйста, найдите по ссылке в статье текст этого самого меморандума, чтобы я мог, как предлагают родительницам школьниц, проанализировать и проверить информацию. Спойлер: текста меморандума по ссылке нет! Нам, читателям, предлагают выпить ведро водянистых благоглупостей и прочесть, как у Гомера, длинный список мэтров журналистики, поставивших под меморандумом свою подпись. А ведь это самые азы борьбы с фейками — дать ссылку на источники, чтобы читатели могли самостоятельно проверить утверждения.

Вот статьи о том же меморандуме в других СМИ:

https://lenta.ru/news/2021/10/07/malk/

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/07/n_16654681.shtml

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/10/06/890051-v-rossii-predlozhili-markirovat-feiki-v-internete

https://www.rbc.ru/society/07/10/2021/615eea6d9a794756a4ce99dd

https://news.rambler.ru/community/47344894-mediaholding-rambler-co-podpisal-memorandum-o-protivodeystvii-feykam/

https://iz.ru/1232281/2021-10-07/krupnye-smi-i-internet-ploshchadki-podpisali-memorandum-o-borbe-s-feikami-v-seti

https://secretmag.ru/news/rossiiskie-smi-obedinilis-dlya-borby-s-feikami-07-10-2021.htm

Я пролистал штук двадцать статей, и везде обнаружил одно и то же. «С фейками надо бороться, мы очень обеспокоены, глупые обыватели верят всему подряд, давайте анализировать факты по-взрослому». Но самого текста меморандума нет, есть только указание, что оригинал документа хранится в РОЦИТ. На сайте РОЦИТ, разумеется, на эту тему не говорится вообще ничего, а последняя новость там датирована августом:

https://rocit.ru/news

Эта история как нельзя лучше передаёт всю поверхностность российской журналистики. Казалось бы, перед подписанием текст меморандума наверняка рассылали в каждую редакцию, согласовывали с каждым юридическим отделом. При подписании вокруг меморандума кружилась пара десятков заслуженных медиаменеджеров и журналистов, у каждого в руках был айфон. Что стоило отщёлкать текст на камеру телефона, чтобы показать его читателям? А если в меморандуме есть отсылки к каким-то секретным ритуалам, типа того, который проходил Дэвид Кэмерон с головой животного, так напишите об этом прямо — текст меморандума секретен, опубликовать хотели бы, но нельзя.

Кстати, ещё о журналистах. У меня на телефоне стоит приложение «Турбоскан»: несколько лет назад мне его посоветовала агент по недвижимости. Оно превращает мобильник в полноценный сканер, автоматически исправляя и кадрируя фотографии, а потом объединяя их в пдф файл, например. Архиудобная штука для сканирования договоров или вот, например, меморандумов. Хотя сейчас уже не такая актуальная, так как камеры современных смартфонов так хороши, что делают неплохие фото и безо всяких приложений.

Так вот. Будучи блогером, я могу себе позволить прямо указать название приложения, а в других постах, к примеру, я могу прямо похвалить какую-нибудь организацию. Мне несложно забанить тех, кто будет писать в комментариях «пост проплачен». Журналист так не сделает. Если журналист только попробует хорошо отозваться о каком-то коммерческом продукте, даже если это нужно для контекста, его немедленно вызовут на ковёр и начнут песочить за взяточничество. То же самое относится и ко ссылкам на источники. Вот, к примеру, РБК пишет — «в России рассматривают возможность создания Арктического флота, сообщает ТАСС»:

https://www.rbc.ru/politics/07/10/2021/615eae9d9a794730c75602a3

Спрашивается, почему бы сразу не дать ссылку на источник, чтобы читатель мог прочесть статью в оригинале? Зачем давать ссылку не на конкретную статью, а на корень сайта ТАСС?

Причина известна. Большая часть статей в наших СМИ — это так называемая «копипаста», художественное изложение позаимствованных друг у друга текстов. Если давать ссылки на оригиналы, можно и читателей подрастерять. А так как каждый сколько-нибудь популярный текст пересказывается на свой лад несколькими десятками СМИ, искать потом концы, пытаясь найти первоисточник, бывает весьма затруднительно.

Иногда, впрочем, и ссылка на источник не помогает. Вспомним популярные фейки последних лет. Про уровень неравенства в России, который швейцарцы на голубом глазу назвали самым высоким в мире. Про бензин, который якобы дорожает быстрее нефти. Про учёных, которые якобы сотнями тысяч «валят» из России на Запад.

Все эти фейки распространяют люди, на которых типичному журналисту из «делового» СМИ совершенно не стыдно сослаться. Я дам сейчас ссылку на «Коммерсант», однако это СМИ не хуже любых других, остальные публикуют фейки столь же некритично. Даже те, кто подписал вчера этот самый меморандум о борьбе с фейками:

https://www.kommersant.ru/doc/4782133

По ссылке секретарь Российской академии наук распространяет известную утку, согласно которой якобы «С 2012 года в пять раз увеличилось количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России». Мы с вами разбирали этот казус ещё в 2018 году, вот подробности:

https://olegmakarenko.ru/2121674.html

Если вкратце, академик перепутал возвращение гастарбайтеров в республики бСССР с эмиграцией учёных на Запад. По мнению академика, наши мозги «утекали» в Армению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и так далее.

Вместе с тем для журналистов мой разбор и разборы других аналитиков не имеют никакого значения. Они ориентируются только на титулы. Если академик сказал, значит можно распространять, не боясь испачкаться. И если завтра другой академик скажет, что от коронавируса помогает ректальное применение огурцов, будьте уверены, наши СМИ донесут до публики и этот «факт».

Повторюсь, для борьбы с фейками мало добрых намерений, нужно ещё иметь мозг и иметь полномочия его включать. Пока что вместо мозга у редакторов стоит система проверки титулов. В эфир пропускаются все сообщения, исходящие от авторитетных лиц, — академиков, западных экспертов, известных рэперов, — и эфир закрывается для всех сообщений, основанием которых могло бы стать самостоятельное расследование самих журналистов. В личной беседе я могу с цифрами в руках убедить некоторых журналистов, что такой-то академик или такой-то министр несут очевидную чушь. Однако опубликовать мои выкладки журналисты не могут, так как в их профессиональной среде не принято ни умножать цифры на калькуляторе, ни, тем более, ставить под сомнение слова уважаемых людей.

Полагаю, вся борьба с фейками выльется в итоге ровно в то, во что она вылилась уже на Западе. Банить будут всех инакомыслящих, при этом в первую очередь под банхаммер и шадоубан попадут не распространители антинаучной ереси, а все те, кто хоть немного отступает от генеральной линии дружного сообщества крупных СМИ.