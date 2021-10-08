Мнение: Новый нобелевский лауреат из России

Сообщают, что Нобелевскую премию мира получил главный редактор иностранного агента "Новая газета" Муратов.

Как представляется, расчет строится на том, что власти побоятся закрыть теперь "Новую газету", но думаю он не оправдается и в ближайшие годы "Новая газета" прекратит свою деятельность на территории РФ, а "нобелевский лауреат" с большой долей вероятности продолжит свою деятельность за рубежом.

Само собой, данная "награда" лишний раз напоминает о том, кого как правило награждают у нас в стране подобными премиями. Сахаров, Солженицын, Бродский, Горбачев, как до них Пастернак и Бунин, выступали против советской власти, поэтому в рамках логики Холодной войны их и отмечали. По этой же логике теперь будут награждать "видных граждан" выступающих уже против текущей власти в рамках логики Новой Холодной войны.

Тут конечно забавно, как власти с пеной у рта пиарят Солженицына и ужасы ГУЛАГа, а Запад уже лепит новых Солженицыных, которые будут разоблачать уже не ГУЛАГ, а ту самую власть, которая Солженицына пиарит. Причем в обоих случаях премию вручает та же самая организация. Любителям Солженицына и не любителям современной 5-й колоны придется изрядно раздвинуть шаблоны, чтобы уместить это в своей голове, чтобы смягчить последствия шизофрении. По логике вещей, следующим нобелевским лауреатом от России будет Навальный.

На тему того, из кого выбирали и чем славен Муратов.

Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову присудили Нобелевскую премию мира. Издание «Настоящее время» (https://www.currenttime.tv/a/nobelevskaya-premiya-mira-2021/31498316.html) (Госдепартамент США — Агентство США по глобальным медиа (USAGM — ранее BBG)) подробно описало наиболее вероятных кандидатов, среди которых:🔻Грета Тунберг;🔻Алексей Навальный (номинирован Лехом Валенсой);🔻Светлана Тихановская;🔻Ильхам Тохти (уйгурский ученый, общественный деятель из Китая) и Натан Лоу (активист из Гонконга);🔻Джо Байден и Дональд Трамп;🔻Движение Black Lives Matter (BLM); 🔻Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 🔻Новостной сайт Hong Kong Free Press (выдвинули члены Норвежской либеральной партии);🔻"Репортеры без границ" (RSF);🔻Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и ее исполнительный секретарь Патрисия Эспиноса;🔻Израильская некоммерческая организация Бецелем и Палестинский центр по правам человека (ПЦПЧ).Много «достойнейших» кандидатур, прямо или косвенно связанных с Госдепартаментом США, Фондами Сороса, Фондом Гейтсов и другими интересными структурами. На скромного главреда «Новой газеты» никто, как мы видим, особенно не ставил. Но он внезапно получил. Внезапно ли?Есть трактовка, что премию дали не самому Муратову, а Анне Политковской. Вчера вышел срок давности по делу об ее убийстве, до этого «Новая» проводила флешмоб (https://t.me/novaya_pishet/27928) в ее память, книг (https://t.me/novaya_pishet/29751) и так далее. Но все-таки премию присудили главному редактору «Новой газеты».Дмитрий Муратов в 2007 году получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов (Фонды «Открытое общество» — «Программой независимой журналистики»). Эту же премию получили журналистка Надира Исаева, обвиняемая в экстремизме и поддерживавшей террористов с Кавказа и Светлана Прокопьева, осужденная за оправдание терроризма. Странное совпадение — оправданием чеченских террористов занималась и «Новая газета».Дмитрий Муратов в марте 2014 года подписал обращение (https://novayagazeta.ru/news/2014/03/13/97897-obraschenie-initsiativnoy-gruppy-po-provedeniyu-kongressa-intelligentsii-171-protiv-voyny-protiv-samoizolyatsii-rossii-protiv-restavratsii-totalitarizma-187-i-pismo-deyateley-kultury-v-podderzhku-pozitsii-vladimira-putina-po-ukraine-i-krymu) против политики России в Крыму. Дмитрий Муратов включил свое издание в проект «Медиасеть»/«Обмен» (Free Press Unlimited, фонды Сороса и так делее), которая занимается созданием негативного образа России в СМИ путем кросс-цитирования, о чем подробнейшим образом написал (https://t.me/rybar/20153) «Рыбарь».О том, как сотрудники «Новой газеты» освещали чеченские войны и кому симпатизировали (НЕ федеральным войскам), как брали интервью (https://novayagazeta.ru/articles/2018/11/14/78577-isa) у действующих террористов, а потом стыдливо их удаляли, как писали (https://novayagazeta.ru/articles/2019/08/28/81747-shkola-nomer-odin) про трагедию в Беслане, как писали (https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/04/83766-ih-dobivali-strelyaya-v-upor) про гибель сотрудников ФСБ в Сирии и так далее — тоже можно вспомнить.Но вот Муратов получил Нобелевскую премию и его поздравляет (https://t.me/Sladkov_plus/4228) уважаемый военкор Александр Сладков, который сам был в командировках в Чечне, поздравляет (https://t.me/bbbreaking/102174) Кремль, звонит (https://t.me/zvezdanews/57315) за комментарием телеканала Минобороны «Звезда»! И у нас нет слов, если честно. А если бы премию дали Навальному?

https://t.me/playing_in_the_shadows/490 – цинк

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