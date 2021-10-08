CIA-leaks: американские спецслужбы вынудили Кремль провести пенсионную реформу

Группа хаккеров FunnyBears опубликовала в Интернете десятки тысяч секретных протоколов заседаний ЦРУ. Содержание документов не оставляет сомнений в том, что операцией по повышению пенсионного возраста в России занимался отдел ранее писавший песни Виктору Цою.

«В конце 80-х с русскими было легко работать. Мы отправляли в СССР Джоанну Стингрей, а она передавала местным рок-музыкантам наши тексты. Целое поколение советской молодежи выросло на песнях «Перемен требуют наши сердца» и «Поезд в огне», — говорится в одном из протоколов конца 90-х.

В том же документе объясняется, почему ЦРУ пришлось отказаться от этой стратегии: рок-музыка начала терять популярность, а сотрудничество с «Иванушками International», Надеждой Кадышевой и Борисом Моисеевым не дало желаемых результатов.

В протоколе, датированном 2003-м годом, обсуждается идея новой «гонки вооружений»: «Рейган развалил СССР, вынудив Политбюро инвестировать громадные суммы в вооружение. Подобная стратегия вполне применима и к нынешнему кремлевскому руководству. Окружение президента коррумпировано и очень любит роскошь, что будет долгосрочным гарантом больших статей расхода в российском бюджете. Нам остается только вовлекать Кремль в проведение дорогих и убыточных мероприятий: Олимпиад, чемпионатов мира, фестивалей и прочее. Рано или поздно, это вынудит политическое руководство сокращать расходы на социальные программы, а также повышать пенсионный возраст».

В документе утверждается, что подобные непопулярные меры должны привести к гражданским протестам и смене власти. В более позднем протоколе сотрудники ЦРУ признают, что и эта стратегия пока не принесла желаемый результат.

«Нынешнее поколение россиян очень сильно отличается от жителей СССР. Теперь недовольные уезжают за границу, а оставшиеся благодарят Путина за стабильность. Революция в современной России возможно только при условии, что Кремль ее официально разрешит».

В протоколах, датированных 2020-м годом, предлагается внедрить в окружение Путина «экспертов», которые будут регулярно предлагать идеи для убыточных проектов. Среди упоминаемых вариантов: проведение еще одной Олимпиады и строительство новых городов в Сибири.

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