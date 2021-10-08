 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: В 33-м моего деда, замначальника военно-морской академии приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму: “Мне нужен вот этот. Я его забираю”

08.10.2021, 19:06, Новости дня
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“Он выпускник первого набора Суворовского училища. Отец был близким другом Ворошилова, в том числе неплохо дружил с [Иосифом] Сталиным в свое время. По гражданской войне. Так сложилось. Мой дед был первым командиром Донской революционной дивизии. В 33-м его приговорили к расстрелу, но приехал Ворошилов в тюрьму. Это было в Ленинграде. Он был замначальника военно-морской академии. […] “Мне нужен вот этот. Я его забираю”, – рассказал миллиардер.

По его словам, начальник тюрьмы предупредил, что тот приговорен к расстрелу.

“Дай листок бумаги”. Пишет: “Я, Климент Ворошилов, под свою ответственность его забираю”. Судимость не сняли, он не был реабилитирован. Дед погиб в 42-м году во время прорыва ленинградской блокады, когда [советский офицер Андрей] Власов сдал армию”, – объяснил Пугачев.

Он отметил, что дед командовал 22-й ударной бригадой, которую называли “Сталинский кулак”.

“Он жил в Киеве. Как мне рассказывал отец, они прекрасно жили, у них была квартира из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище”, – подчеркнул Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал “Межпромбанк”, который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство. 

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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