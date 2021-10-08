 

Германия внесла Украину в список стран “высокого риска” из-за коронавируса

08.10.2021, 19:06, Новости дня
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Кроме Украины в список стран “высокого риска” входят также Бруней, Эстония, Йемен и Латвия.  

Для путешественников из этих стран перед прибытием в ФРГ необходимо заполнить форму на сайте einreiseanmeldung.de и иметь при себе ее подтверждение, чтобы не отбывать 10-дневный карантин.

Кроме того, следует предъявить своему перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 перед вылетом.

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 00:00 воскресенья, 10 октября.

Германия с 25 июня ослабила ограничения на въезд для иностранцев, которые полностью вакцинировались от COVID-19. Право на  въезд имели только привитые одной из четырех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca либо Johnson & Johnson.

С 18 июля Германия открыла границы для украинцев, до этого для граждан Украины действовали ограничения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 58 тыс. человек.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 13 областей Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Институт Роберта Коха специализируется на изучении инфекционных заболеваний и подчиняется министерству здравоохранения Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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