Мнение: Разбитая армия

…Но всё сказанное не отменяет того факта, что “Новая” в России – единственная (!) газета, которую еще можно читать. Тем печальнее, что она из федеральной, как задумано изначально, стала практически “московской”. По моему опыту – даже в крупных городах помимо Москвы “Новую” купить проблематично… хотя там киоскеры ее хотя бы знают, слышали.

А вот на Алтае меня поразило, что там о Новой газете вообще не имеют понятия! Буквально до смешного: обращаешься в киоск на любой из центральных улиц Барнаула, спрашиваешь – есть ли “Новая газета”… и недоумевающая продавщица отвечает – “Да у меня тут все новые! Вам какую?!” Это не стеб и не шутка – она просто никогда не слышала такого названия!

Вообще, власти так боятся “крамолы”, а народ настолько “никакой”, что деградация печатных изданий в России просто поражает воображение. Вырождение полное, прессы НЕТ. В этом смысле награждение Муратова – это чем-то похоже на известный случай, когда Гитлер по телеграфу присвоил звание фельдмаршала Паулюсу, находящемуся в окруженном Сталинграде и в абсолютно безнадежном положении. Фюрер, пишут историки, таким образом рассчитывал дать ему “дополнительный стимул сражаться”.

Паулюс тогда не вдохновился – он уже через неделю подписал капитуляцию всей группировки. А Муратову, боюсь, фельдмаршала дали и вовсе задним числом.