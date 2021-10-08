«Левада»: большинство россиян не знают об «Умном голосовании»

…но треть из них поддерживает идею проекта помешать «Единой России».

Большинство россиян (65%) ничего не знают о проекте политика Алексея Навального и его сторонников «Умное голосование», следует из опроса «Левада-центра»* (есть в распоряжении у «Новой газеты»).

Согласно данным опроса, 8% респондентов знают и поддерживают инициативу, 10% — не поддерживают. Еще 16% участников исследования ответили, что слышали о проекте, но его суть им не понятна.

35% опрошенных положительно оценили саму технологию команды Навального, 48% респондентов отнеслись к подобной инициативе отрицательно.

Как отмечает «Левада-центр», среди респондентов к «Умному голосованию» лучше всего отнеслись избиратели КПРФ — больше половины (54%) участников опроса положительно и треть (33%) отрицательно. Хуже всего об инициативе отзываются избиратели Новых Людей (33% и 56% соответственно) и Единой РФ (13% и 73% соответственно).

51% россиян в возрасте 18-24 лет положительно относятся к стратегии, предложенной Навальным для снижения результатов провластных кандидатов на выборах, 30% — отрицательно. При этом 53% респондентов в возрасте 55 лет и старше относятся к инициативе отрицательно, 28% — положительно.

«Левада-центр» попробовал примерно оценить шансы условной партии Навального на попадание в парламент. По подсчетам социологов, такая партия могла бы набрать необходимые для прохода 5% голосов, если бы рядом в бюллетене были представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая РФ — За правду».

«При этом 30% россиян не стали бы голосовать за партию Навального “ни при каких обстоятельствах” — это больше чем в случае Единой РФ (26%), КПРФ (16%) или ЛДПР», — отмечает «Левада».

Опрос проходил 23-29 сентября, в нем приняли участие 1634 человека в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 регионах России.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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