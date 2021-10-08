 

Ученые из США рассказали, из чего состоят электронные сигареты

08.10.2021, 18:52, Новости дня
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Миф о том, что электронные сигареты якобы более безопасны, чем настоящие, еще раз развеяли американские ученые из университета Джонса Хопкинса. Исследовав их состав, специалисты обнаружили тысячи (!) компонентов, о которых не сообщают покупателям.

Большинство компонентов даже не исследовано наукой. Поэтому нельзя сказать, как они влияют на организм человека.

Ученые решили все-таки установить истину. Первые же результаты исследований неприятно удивили. В электронных сигаретах найдено шесть потенциально опасных для здоровья химических соединений. В действительности же их намного больше, утверждают специалисты. Ведь полностью состав якобы безвредных электронных сигарет еще не изучен.



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