В комплексе Тауриды обнаружены два ранее неизвестных астероида с диаметром 200 и 300 метров

Ученые из Италии и Колумбии решили изучить так называемый комплекс Тауриды, из которого, как предполагается, в начале прошлого века прилетел на Землю Тунгусский метеорит.

Напомним, что данное столкновение стало самым сильным за последние несколько веков. Счастье, что метеорит взорвался в безлюдных регионах Сибири. В противном случае многочисленных жертв и огромных разрушений избежать бы не далось.

Исследуя указанную группу космических тел, ученые обнаружили в ней еще два метеорита больших размеров. Их диаметры составляют около 200 и 300 метров, и они также являются потенциально опасными для нашей планеты, утверждают специалисты. Также существует версия, что крупный астероид, уничтоживший динозавров, мог прилететь оттуда же.