 

Минспорту поручено принять меры по восстановлению статуса РУСАДА и ВФЛА

08.10.2021, 18:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство спорта должно до 30 марта разработать меры для восстановления статус РУСАДА и ВФЛА, соответствующее поручение ведомству дал президент РФ Владимир Путин.

«Минспорту … при участии заинтересованных организаций принять меры, направленные на восстановление статуса Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и членства Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» во Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций, а также на обеспечение эффективной защиты прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене», – говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Поручение необходимо исполнить до 30 марта и 26 декабря 2022 года. Ответственным назначен министр спорта Олег Матыцин.

Ранее в ВАДА заявляли, что важнейшим условием для восстановления статуса РУСАДА является его полная операционная независимость от российских властей. При этом отмечалось, что ситуация с контролем за допингом в РФ улучшилась, теперь нельзя говорить о системе допинговой поддержки, якобы организованной с помощью правительства.



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