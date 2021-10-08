 

В РФ от коронавируса привили более 42 млн человек

08.10.2021, 18:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ РФ от коронавируса полностью привиты 42,4 млн человек, повторную вакцинацию прошли более 2 млн людей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она пояснила, что повторную вакцинацию прошли 2,1 млн человек.

Согласно данным Россстата, смертность в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%.

За последние сутки в РФ выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.



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