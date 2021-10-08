 

МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства

08.10.2021, 18:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемые в краже личных вещей у гражданина РФ три сотрудника посольства США, в случае отказа снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИД.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трёх сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.

Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.



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