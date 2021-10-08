МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства

Подозреваемые в краже личных вещей у гражданина РФ три сотрудника посольства США, в случае отказа снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИД.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трёх сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.

Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.