 

Астрологи назвали 3 знака среди женщин, которые долго не могут найти своего идеального партнера

08.10.2021, 18:38, Разное
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Наверное, многие задумывались о том, почему умным и красивым женщинам не всегда удается устроить свою личную жизнь. Возможно, в каких-то отдельных случаях это связано с непростым характером представительниц слабого пола. Однако астрологи уверены, что ключ к разгадке можно найти в знаке зодиака. Эксперты рассказали, кому найти вторую половинку сложнее всего.

Овен

Женщины-Овны обычно отпугивают мужчин тем, что излишне беспокойны и не всегда готовы взять на себя ответственность за что-либо. Представительницы этого знака очень страстные. Им нравится, когда с ними флиртуют.

Когда такие дамы начинают новые отношения, их привлекает в этом приподнятое эмоциональное состояние. Но, по мере того как встречи с мужчиной становятся более однообразными, женщины-Овны начинают скучать и жаждут новых ощущений, свежих источников сильных чувств.

Представительницы этого зодиакального созвездия привыкли делать все по-своему, навязывая избраннику собственную точку зрения. Понятно, что это отпугивает мужчин.

Дева

Женщины-Девы отпугивают мужчин своими страхами и сомнениями. Если отношения между партнерами ровные и безоблачные, Девы все равно начнут искать всякие причины, которые могут привести к их провалу.

Даже если мужчина хорошо понимает и всячески поддерживает свою избранницу, представительницы этого знака все равно будут постоянно думать об их взаимоотношениях, пытаться их анализировать. Это не только огорчает мужчину, но даже может вызвать у него депрессию.

Скорпион

Женщины-Скорпионы часто отталкивают представителей сильного пола, тем самым отказываясь от своего счастья. Таким женщинам трудно поверить в то, что они заслуживают лучшего.

Вместо того чтобы отдаться чувствам и эмоциям, представительницы этого знака постоянно сомневаются в своей любви, не верят в собственное счастье.



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