«Поиграли» в парикмахера и испортили волосы: как решить проблему с помощью тонера, правильной стрижки и не только

Из-за пандемии почти все парикмахерские несколько месяцев оставались закрытыми. Это породило бум видеороликов, где девушки сами красят или подстригают себе волосы. И он не утих до сих пор, даже когда парикмахерские снова стали доступны для всех. Но стоит ли экспериментировать со своими волосами? “Игра” в парикмахера может показаться забавной, но обычно заканчивается только расстройством. Как исправить проблему, если вы вдруг испортили волосы дома? Расскажем ниже.

Неудачное осветление

Процедура осветления волос в парикмахерских стоит немалых денег. Поэтому женщины часто решают покрасить волосы дома. И совершают большую ошибку. Осветление – сложный процесс. Такое окрашивание почти невозможно сделать без опыта. Для него используют не краску, которую можно легко смыть, а осветлители, которые обесцвечивают волосы. Поэтому окрашивание считается необратимым.

Неправильное осветление в домашних условиях часто приводит к ожогам и неравномерному окрашиванию с пятнами. К тому же сами волосы безвозвратно портятся. Они становятся сухими, ломкими и напоминают пресловутую солому.

Можно ли исправить неудачное осветление? Ни в коем случае не наносите еще больше краски. Это только усугубит эффект. В этом может помочь только тоник. Пепельные или фиолетовые оттенки помогут нейтрализовать некрасивый желтый цвет осветленных волос.

Укрепить пережженные локоны можно с помощью масок с яичным желтком. Также придется часто делать увлажняющие маски и отказаться от тепловой укладки. Но даже это не поможет восстановить волосы.

Неудачное тонирование в розовый, синий, фиолетовый

Окрашивание кончиков в розовый или фиолетовый – это популярный тренд последних лет. Кажется, в этом нет ничего сложного. Нужно только нанести немного краски или тоника на кончики волос. Проблема в том, что такое окрашивание достаточно сложно исправить.

Розовый, фиолетовый, синий или зеленый красители практически не удаляются с поверхности волосяного стержня. Их трудно смыть даже специальными шампунями, предназначенными для выведения краски. После них все равно останется пигмент.

Исправить неудачное окрашивание лучше в парикмахерской. Мастер поможет выровнять цвет, равномерно распределив его по прядям. В некоторых случаях цветное тонирование удается закрасить. Но иногда единственный способ исправить его – это обрезание волос.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Вы неровно подстригли волосы

Подстригать волосы дома не лучшая мысль, особенно если у вас нет никакого опыта. Вряд ли вы сможете обрезать их так же ровно, как и в парикмахерской. Хуже всего, если вы сострижете больше, чем следовало. Исправить это можно только двумя способами:

сходить в парикмахерскую и укоротить стрижку еще сильнее; дожидаться, пока волосы отрастут самостоятельно.

Если вы заметили, что подстригаете волосы криво, постарайтесь не паниковать. Это приведет к тому, что вы начнете обрезать пряди еще и еще, пытаясь исправить ошибку. Но на самом деле лишь сильнее усугубите свое положение.

Кроме того, дома женщины часто подстригают волосы обычными ножницами. Они портят кончики волос, что приводит к тому, что они начинают сечься и заламываться. Если вы хотите попрактиковаться в стрижке на себе, лучше купить специальные парикмахерские ножницы. При этом важно следить, чтобы они всегда оставались заточенными.

Конечно, не стоит кардинально менять свою стрижку в домашних условиях. Если вам хочется поэкспериментировать с образом, можно сделать новую укладку или прическу. А стрижку или подравнивание челки лучше доверить парикмахеру.

Использование неподходящего средства для ухода за волосами

В Интернете постоянно расхваливают домашние маски. Их готовят из всего, что попадется под руку. Даже из уксуса или майонеза. Стоит понимать, что такие маски подходят не всем. Кому-то они и правда помогут укрепить волосы, но другим только испортят их.

Помните, что любое средство должно улучшать ваши волосы уже после первого применения. Если после нанесения маски локоны стали сухими и ломкими, не используйте ее повторно. Если на голове появилось жжение или зуд, сразу же промойте голову шампунем.

Обращайте внимание на ингредиенты, которые входят в состав косметики для волос. Не используйте средства с силиконами (диметикон). Они покрывают волосяной стержень тонкой пленкой, разглаживая его, но не несут никакой пользы. Ищите средства с белками, например пшеницы или сои. Для волос полезен витамин B5 и натуральные масла.