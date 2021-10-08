30-летний раскол Театра на Таганке завершился воссоединением

“Содружество актеров Таганки” и Театр на Таганке воссоединились после 30 лет раскола. 30 сентября состоялась премьера спектакля “Земляничная поляна”, в котором приняли участие артисты двух трупп. “Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом”, – сказала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Актриса отметила, что прошлые обиды и разногласия потеряли смысл, поскольку уже нет главных участников скандала, который произошел 30 лет назад. Апексимова призналась, что никогда не сомневалась в том, что со временем две части единого театра воссоединятся.

Напомним, Московский театр драмы и комедии на Таганке был создан 23 апреля 1964 года. Главным режиссером тогда стал Юрий Любимов. Он привел в труппу Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Аллу Демидову и многих других артистов, которые со временем стали очень знаменитыми.

В 1984-м Любимов был вынужден уехать за границу. В театре его заменил Анатолий Эфрос. Через пять лет Юрий Петрович вернулся к руководству, однако в коллективе случился раскол. Часть труппы создала театр “Содружество актеров Таганки”.

Театр на Таганке и “Содружество актеров Таганки” располагаются в одном здании. На протяжении 30 лет множество дверей и помещений были закрыты. “Начинается новая жизнь. Это вдохновляет. Любимовские артисты как будто не расставались и вместе играют в премьерах и старых спектаклях”, – отметила заслуженная артистка России Татьяна Сидоренко.