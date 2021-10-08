В Москве студент без водительских прав сбил трех человек

В Москве студент одного из столичных вузов сбил на автомобиле трех человек. Позже выяснилось, что у него не было водительского удостоверения.

По предварительным данным, 21-летний автомобилист, находившийся за рулем отечественной легковушки, не справился с управлением и выехал на тротуар около дома №44 на Тимирязевской улице. Там он совершил наезд на трех девушек-студенток, которые после ДТП были госпитализированы. По словам молодого водителя, он перепутал педали. В ближайшее время его ждет медицинское освидетельствование, сообщает Vse42.ru.