Мнение: Олимпиада по программированию, нужны ли олимпиадники и скидка 50% на цифровое обучение

1. Российские студенты восьмой раз подряд выиграли международную студенческую олимпиаду по программированию. На этот раз победила команда из Нижнего Новгорода.

Любопытно наблюдать, как менялись флаги победителей с течением времени. С 1977 по 1989 побеждали только команды из США и Канады. Примерно с 1989 чемпионат стал по-настоящему международным, однако до 1999 года первые призы по-прежнему уходили на север американского континента. В 2000 году российские вузы и дома российских студентов насытились компьютерами в достаточной степени, чтобы мы могли на равных участвовать в соревнованиях. Наступила эпоха доминации России — за следующие 10 лет мы взяли 6 главных призов из 10. На втором месте оказались китайцы, которые побеждали в 2002, 2005, 2010 и 2011 годах:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-10-06_rossijskie_studenty_v_vosmoj

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_студенческая_олимпиада_по_программированию

Начиная с 2004 года Россия и Китай не отдавали первое место никакой другой стране, а начиная с 2012 на олимпиаде побеждали исключительно команды из российских университетов.

2. Читатель из Эстонии отвечает на критику финско-эстонской системы образования:

https://olegmakarenko.ru/2249454.html?thread=824680174#t824680174

> Где финны — победители олимпиад, если у них такая хорошая система образования?

Система образования должна обеспечивать массовое образование. А если как в советской школе — на класс 0,5 олимпийца районного уровня и 15 двоечников, которые потом в ПТУ со справкой и потом на производство болты молотком забивать — ну так себе результат, если честно.

Подтягивать отстающих или дополнительно натаскивать преуспевающих — одна из основных проблем, возникающих при организации школьного обучения. В Финляндии и Эстонии решают этот вопрос в основном в пользу первых, у нас зачастую в пользу вторых. На всё сразу скромных ресурсов отдельного учителя, увы, не всегда хватает. Поэтому родители отстающих вынуждены обращаться к репетиторам.

3. Читательница tanatriel пишет:

https://olegmakarenko.ru/2251762.html?thread=825025010#t825025010

Получила письмо с Госуслуг, хочу поделиться:

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