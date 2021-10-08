 

Вирусолог Александр Чепурнов в России доверяет только вакцине «Спутник V»

08.10.2021, 18:30, Разное
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Профессор вирусологии и начальник лаборатории особо опасных инфекций в центре Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов отметил, что доверяет только вакцине «Спутник V» на территории России. Все другие менее эффективны при лечении COVID-19.
Свои выводы он основывал исключительно на научных данных после анализа крови провакцинированных граждан. Именно те, кто прививался «Спутником V», демонстрировали наилучшую защиту перед вирусом из-за высокого наличия нейтрализующих антител. Аналогичное количество было обнаружено у тех, кто переболел тяжёлой формой заболевания. В случае же с «КовиВаком», то тут Чепурнов не видит такого же уровня защищённости. Несмотря на это, данная вакцина прекрасно подойдёт для ревакцинации, когда требуется повторное введение лекарственного препарата. «КовиВак», как отметил вирусолог, более щадяще воздействует на организм пациента и подходит в качестве повторной вакцины.

Не упустил из виду Чепурнов и «ЭпиВакКорону». В этом случае специалист не видит никаких значительных изменений в организмах привитых граждан. Он отметил, что по итогу у граждан не образовываются ни связующие, ни нейтрализующие антитела. Именно поэтому самой эффективной остаётся «Спутник V».

Источник: www.ridus.ru



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