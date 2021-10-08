 

Мнение: Упущенные темы

08.10.2021, 18:18, Разное
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Упущенные темы.
Не написал, что:

Дагестанцы избили смелого мужика в метро заступившегося за девушку.
Дагестанцы утырки жестко задержаны полицией.
Пострадавший получит государственную награду и 2 млн. рублей.
Женщину преследовавшую дагестанцев наградят.
Глава Дагестана считает, что не все дагестанцы такие.

Также не выложил гей-видео из колонии
Проигнорировал день рождения Путина.
Обошел вниманием отставку Лашета.
Умолчал о полете российских киношников в космос.
Скрыл проигрыш Теслой суда на 130 млн. чернокожему работнику.

И т.д. и т.п. Сколько тем упущено, ужас да и только.

Источник: Colonel Cassad



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