Мнение: Упущенные темы
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Упущенные темы.
Не написал, что:
Дагестанцы избили смелого мужика в метро заступившегося за девушку.
Дагестанцы утырки жестко задержаны полицией.
Пострадавший получит государственную награду и 2 млн. рублей.
Женщину преследовавшую дагестанцев наградят.
Глава Дагестана считает, что не все дагестанцы такие.
Также не выложил гей-видео из колонии
Проигнорировал день рождения Путина.
Обошел вниманием отставку Лашета.
Умолчал о полете российских киношников в космос.
Скрыл проигрыш Теслой суда на 130 млн. чернокожему работнику.
И т.д. и т.п. Сколько тем упущено, ужас да и только.
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Источник: Colonel Cassad
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