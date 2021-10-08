Мнение: Упущенные темы

Упущенные темы.

Не написал, что:

Дагестанцы избили смелого мужика в метро заступившегося за девушку.

Дагестанцы утырки жестко задержаны полицией.

Пострадавший получит государственную награду и 2 млн. рублей.

Женщину преследовавшую дагестанцев наградят.

Глава Дагестана считает, что не все дагестанцы такие.

Также не выложил гей-видео из колонии

Проигнорировал день рождения Путина.

Обошел вниманием отставку Лашета.

Умолчал о полете российских киношников в космос.

Скрыл проигрыш Теслой суда на 130 млн. чернокожему работнику.

И т.д. и т.п. Сколько тем упущено, ужас да и только.

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