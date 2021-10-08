Из размера М — в S! – Личное мнение

Последний год или два я помню Агатку Муцениеце дебелой, плачущей тёткой с круглым пряником.

Тётка похудела. Стала почти девушкой. Смотрите, как идёт Агатке худоба!



Фото: Соцсети

Больше скажу: худоба идёт не только бывшей Прилучного, но и, вообще, всем.

В том числе, и каждой из вас.

Но вы, малохольные, разожравшись за отпуск или работу на «удалёнке», боитесь это признать. Вместо того, чтобы взять и похудеть, вы бодритесь, храбритесь и пытаетесь убедить себя и окружающих в том, что вам так — лучше.

После 30 женщина должна весить 60 килограммов. Когда я немного поправляюсь, лицо выглядит моложе.

В какие ещё мифы бабы Фисы вы так отчаянно пытаетесь поверить?

Посмотрите на Агатку, перешедшую из размера M в размер S. Полноватая, пресная женщина трудной судьбы похорошела: в ней даже секс какой-то стал проскальзывать. Пока мимолётно, но всё же лучше, чем ничего.



Фото: Соцсети

Молодец! Ума Агатке похудение, конечно, не прибавило, но выглядит она теперь объективно хорошо. Отличный вам всем пример, как всего лишь один размер превращает девушку в тётку и наоборот.

Что там у вас с весом? Опять, небось, жрёте? А зачем? Чтобы что? Вот зачем вы жрёте?

Я вас слушаю очень внимательно.

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