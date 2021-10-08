 

“Людей вычисляют по тому, как молятся”. В Меджлисе рассказали о жизни крымских татар в оккупированном Крыму

08.10.2021, 18:12, Новости дня
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“Люди знают, что есть доносничество, что есть стукачество, есть так называемая передача информации, и человек так или иначе берется на карандаш, на заметку. Мы знаем, что вот даже на каких-то мероприятиях, которые не имеют отношения к общественной деятельности – на молебнах, на дуа (молитва в исламе. – “ГОРДОН”), на поминках – люди стараются не говорить много о том, что они думают”, – сказала она.

По ее данным, “были случаи, когда просто собирали во что-то, в какую-то емкость, телефоны для того, чтобы никто ничего не мог фиксировать, и таким образом проводили вот эти общественные мероприятия”.

“Я не беру, допустим, такие места, как мечети, где понатыканы камеры, людей вычисляют по тому, как они себя ведут, по тому, как они разговаривают, как они молятся. Потом эти люди попадают в какие-то группы или списки. Фиксируются факты провокаций, когда человека пытаются вывести на разговор и понять, что он думает и как он вообще относится к тем или иным событиям”, – объяснила Юксель.

Она подчеркнула, что в Крыму “нездоровая атмосфера” наблюдается во всех сферах.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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