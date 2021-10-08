 

Списывать вагоны по возрасту неправильно, значение имеет состояние вагона, а не год выпуска – эксперт

08.10.2021, 18:12, Новости дня
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“Закупка вагонов – точно не приоритетная задача. Да, необходимо какое-то плановое обновление. Но сейчас “Укрзалізниці” нужно сосредоточиться на решении проблем с тягой и с организацией движения. Естественно, если оборот вагонов будет расти, то будет требоваться все больше вагонов. Но это же не причина, а следствие. И если “Укрзалізниця” вернет оборот вагонов к показателям первого полугодия, а это шесть суток – то и гораздо менее напряженной станет ситуация с вагонами”, – пояснил эксперт.

По его словам, “Укрзалізниця” и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

“Должны действовать рыночные отношения, и частные игроки вполне в состоянии решать, когда им обновлять вагоны. Но сама идея запрета эксплуатации вагонов в зависимости от года выпуска – неправильная. Мы же автомобили не запрещаем эксплуатировать в зависимости от года выпуска. Прекрасно по нашим дорогам, например, еще ездят “Жигули” 1960-х годов”, – подчеркнул Гусак.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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