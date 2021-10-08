 

Пархоменко: Нобелевская премия мира главреду “Новой газеты” Муратову – хорошая новость. Но в России эту премию заслужил еще и Навальный

08.10.2021, 18:12, Новости дня
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Великолепное решение Нобелевского комитета. Премия мира Дмитрию Муратову – а в его лице “Новой газете” – ясное и мощное высказывание о том, что проблема прав человека – важнейшая сегодня в мире, а уничтожение тоталитарными странами свободы слова – одно из самых тяжелых преступлений против этих прав человека, которое наносит человечеству колоссальный ущерб.

Дмитрий Муратов заслужил это признание, а “Новая газета” стала символом журналистской свободы, журналистской храбрости и гражданского достоинства не только для России, но и для мира.

Очень хочу поблагодарить Дмитрия Муратова за то, чему он посвятил свою жизнь, поздравить его и обнять.

Эта его награда – очень хорошая новость для всех тех, кому важна свобода слова – и вообще свобода.

Но говорить об этой очень радостной новости нельзя и без доли горечи. Потому что мы знаем: в России есть еще один человек, который эту премию, совершенно очевидно, заслужил, – это Алексей Навальный. И есть еще одна организация, для которой Нобелевская премия мира была бы совершенно заслуженной, – это “Международный мемориал”. Но работа Нобелевского комитета и традиция принятия им решений такова, что представители России еще долго не получат Нобелевской премии мира. И это большая и всем очевидная несправедливость. Справедливости в нашем мире в принципе нет: так он устроен.

Источник: Сергей Пархоменко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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