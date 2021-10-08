Мнение: Нос по ветру

Ну и само собой, нельзя не отметить, что “Новая” все 1,5 года “эпидемии” старательно, не за страх, а за совесть отрабатывает коронабесие и вакцинобесие по полной программе, не позволяя себе ни на йоту отклониться от линии партии, а местами даже и забегая вперед от усердия. Поскольку вся нобелевская неделя прошла под знаком “левой повесточки” (борьбы с климатом и за всеобщую вакцинацию) – этот момент, безусловно, тоже сыграл в пользу Муратова.