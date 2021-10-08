В РФ открыт предзаказ на новые планшеты Nokia Т20

Представители компании HMD Global объявили о старте предзаказов на территории РФ на новые планшеты Nokia Т20. Базовая стоимость устройства на сегодня составляет 18 тысяч 990 рублей.

За эти деньги можно получить указанную модель планшета с встроенным модемом, принимающим данные в формате LTE. При этом соотношение оперативной и основной памяти составит 4/64 Гб. Как вы уже догадались, это самая скромная версия.

Однако продавец указывает, что цена по предзаказу на тысячу рублей меньше, чем будет в свободной продаже, кроме того, компания предлагает сейчас бесплатно получить фирменный чехол, розничная стоимость которого составляет почти пять тысяч рублей. Выгодное предложение, не правда ли?