 

В РФ открыт предзаказ на новые планшеты Nokia Т20

08.10.2021, 17:58, Новости дня
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Представители компании HMD Global объявили о старте предзаказов на территории РФ на новые планшеты Nokia Т20. Базовая стоимость устройства на сегодня составляет 18 тысяч 990 рублей.

За эти деньги можно получить указанную модель планшета с встроенным модемом, принимающим данные в формате LTE. При этом соотношение оперативной и основной памяти составит 4/64 Гб. Как вы уже догадались, это самая скромная версия.

Однако продавец указывает, что цена по предзаказу на тысячу рублей меньше, чем будет в свободной продаже, кроме того, компания предлагает сейчас бесплатно получить фирменный чехол, розничная стоимость которого составляет почти пять тысяч рублей. Выгодное предложение, не правда ли?



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