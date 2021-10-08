Наушники AirPods Pro получили функцию поиска

В дорогих версиях фирменных наушников Apple появилась функция поиска. Вы больше не потеряете свою гарнитуру, обещает производитель, если настроите Find my.

Данная функция пока предусмотрена только для дорогих версий AirPods Pro и AirPods Max. Но не исключено, что производитель в будущем станет обеспечивать самопоиск и для базовой модели.

Связь с основным устройством в наушниках осуществляется по Bluetooth. Именно таким образом гарнитура и посылает сигналы о месте своего нахождения, говорят специалисты. С технической точки зрения все довольно просто. Мелкие аксессуары довольно часто теряются. Странно, что функция поиска до сих пор не обеспечена повсеместно. Это решило бы множество проблем.