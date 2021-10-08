На территории РФ стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1 III

Представительство японской компании Sony сообщает о начале продаж на территории РФ флагманского смартфона Xperia 1 III. Всего сотни рублей не хватает, чтобы на его ценнике красовалась кругленькая сумма 100 000.

Компания предлагает покупателям смартфоны данной модели в разных цветовых исполнениях. Можно выбрать черный, серый или фиолетовый.

В основу конструкции положен знаменитый процессор Snapdragon 888 от Qualcomm. За графику отвечает ускоритель Adreno 660. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 12 Гб. Накопитель содержит 256 Гб. Также производитель предлагает в комплекте быстрое зарядное устройство на 30 Вт, способное всего за полчаса на 50% заполнить аккумулятор. Емкость батареи – 4500 мАч.