 

На территории РФ стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1 III

08.10.2021, 17:58, Новости дня
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Представительство японской компании Sony сообщает о начале продаж на территории РФ флагманского смартфона Xperia 1 III. Всего сотни рублей не хватает, чтобы на его ценнике красовалась кругленькая сумма 100 000.

Компания предлагает покупателям смартфоны данной модели в разных цветовых исполнениях. Можно выбрать черный, серый или фиолетовый.

В основу конструкции положен знаменитый процессор Snapdragon 888 от Qualcomm. За графику отвечает ускоритель Adreno 660. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 12 Гб. Накопитель содержит 256 Гб. Также производитель предлагает в комплекте быстрое зарядное устройство на 30 Вт, способное всего за полчаса на 50% заполнить аккумулятор. Емкость батареи – 4500 мАч.



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