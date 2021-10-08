Минюст внес в список СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

В реестр СМИ-иноагентов включено три компании, в том числе владельца Bellingcat и девять журналистов, сообщила пресс-служба Минюста России.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в список попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизачета Сурначева.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов было внесено общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты», созданное сотрудниками ранее внесенных в список иностранных агентов «Важных историй».