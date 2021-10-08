 

Минюст внес в список СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

08.10.2021, 17:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ реестр СМИ-иноагентов включено три компании, в том числе владельца Bellingcat и девять журналистов, сообщила пресс-служба Минюста России.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что в список попали Галина Арапова, Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизачета Сурначева.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов было внесено общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты», созданное сотрудниками ранее внесенных в список иностранных агентов «Важных историй».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Боксер Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира

30.03 / В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих малолетних детей

10.09 / Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией

06.11 / Небензя ответил Лондону и Берлину на «highly likely» и «попытку гипноза»

19.04 / Эксперты назвали семь высокооплачиваемых профессий будущего

17.07 / В Ивано-Франковской области пять детей отравились в детском лагере – Госпродпотребслужба

23.02 / Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

05.05 / Венедиктова заменила руководителя группы прокуроров в деле “Роттердам плюс”

28.10 / Зеленского обвинили в обмане украинцев о стремлении к миру в Донбассе

06.09 / Возле Шри-Ланки четвертый день горит нефтяной танкер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика