Фонд «Круг добра» назвал знаком доверия решение Муратова пожертвовать ему часть Нобелевской премии

Председатель правления фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра» Александр Ткаченко назвал решение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова пожертвовать часть Нобелевской премии на помощь фонду знаком доверия.

«Это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений», – приводятся слова Ткаченко в Telegram Общественной палаты России.

По его словам, «Новая газета» стала первым российским СМИ, которому показали всю внутреннюю кухню фонда и систему принятия решений.

«Фонд работает абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в Фонде «Круг добра». Наверное, Дмитрий Андреевич, как-то смог это прочувствовать и увидеть», – написал Ткаченко.

«Лично для меня не так важны политические воззрения человека, как его «внутренняя честность» перед самим собой и умение держать свою линию. Сам по себе факт присуждения премии – это еще и признание того, что в нашей стране самые разные СМИ могут эффективно работать, если они за ними стоит нравственная позиция», – добавил он, еще раз поблагодарив Дмитрия Муратова за его решение перевести часть премии в фонд «Круг добра»

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.