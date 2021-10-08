 

Фонд «Круг добра» назвал знаком доверия решение Муратова пожертвовать ему часть Нобелевской премии

08.10.2021, 17:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель правления фонда помощи орфанным пациентам «Круг добра» Александр Ткаченко назвал решение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова пожертвовать часть Нобелевской премии на помощь фонду знаком доверия.

«Это знак доверия к сотрудникам и руководству Фонда и понимание того, насколько важны для нас честность, прозрачность всех процедур и принципиальность в принятии решений», – приводятся слова Ткаченко в Telegram Общественной палаты России.

По его словам,  «Новая газета» стала первым российским СМИ, которому показали всю внутреннюю кухню фонда и систему принятия решений.

«Фонд работает абсолютно прозрачно, и мы задаем своим сотрудникам очень высокую планку в работе. Если человек не обладает определенной принципиальностью и не может выдержать высокий темп работы, он не задержится в Фонде «Круг добра». Наверное, Дмитрий Андреевич, как-то смог это прочувствовать и увидеть», – написал Ткаченко.

«Лично для меня не так важны политические воззрения человека, как его «внутренняя честность» перед самим собой и умение держать свою линию. Сам по себе факт присуждения премии – это еще и признание того, что в нашей стране самые разные СМИ могут эффективно работать, если они за ними стоит нравственная позиция», – добавил он, еще раз поблагодарив Дмитрия Муратова за его решение перевести часть премии в фонд «Круг добра»

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.



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