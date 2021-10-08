Мнение: Я не курица!

Подписывайтесь на мой телеграм канал Интеллектуалка Pro Общество. Я там выступаю в роли эдакого Белякова, персонажа нашей рашы ворчащего перед телевизором. Только более изысканная. Интеллектуальная. Интеллигентная.

Комментирую всё, на что глаз упал.

Вот, например, Александр Рева забрал тарелку Моргенштерна. А я такая: Пойди, поешь борща, поспи… Или, например, Ксения Собчак. Она сравнила себя как журналиста с хирургом, который вырезает раковую опухоль на теле человечества. Сначала я возмутилась: да ты и кормишь эту опухоль, Глюкоза! Гадина! Сладкоречивая леди! Ей- богу, я чуть было не превратилась в курицу, не закудахтала и не захлопала крыльями! А потом подумала. Нет!

Я персонаж изысканный, интеллектуальный, интеллигентный. Не буду спорить с неизбежным: Собчак — хирург. Тот, который вырежет у человека здоровую почку и продаст её на чёрном рынке.

В моём телеграм канале Интеллектуалка Pro Общество вы найдёте следующую информацию:

· Как уничтожить Ольгу Бузову и другие лайфхаки.

· Мы научимся составлять список вопросов, с которыми Собчак следует обратиться к своему психоаналитику. Мы её вылечим. Обязательно вылечим!

· Потом я расскажу вам, о чём я мечтала сегодня. Потом настанет новый день и новые мечты. Будет день – будет пища.

· Кто мне нравится, а кто кажется странным. И интересно, что об этом думаете вы. Мы будем голосовать, ставить палец верх и ставить палец вниз, проводить опросы.

· И мы обязательно всё-всё выясним.

Кстати, я провела своё фирменное мини-расследование и поняла, что за операция была у Ольги Бузовой в мае этого года.

Заходите сюда и подписывайтесь.

—