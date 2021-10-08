Мнение: Советский BLM, Теслу засудили за расизм и рекорд убийств афроамериканцами

1. Любопытный пример раннесоветской поэзии приводит блогер konstantinus-a. Похоже, в сталинское время среди сторонников левых идей в нашей стране процветали нравы в духе современного американского движения BLM (большинство сторонников которого, кстати, являются белыми):

https://konstantinus-a.livejournal.com/1484858.html

2. Простой афроамериканский работяга вот-вот превратится в рублёвого миллиардера. Согласно решению суда, корпорация Тесла должна выплатить ему почти 10 миллиардов рублей за расизм:

https://pravo.ru/news/235449/

Бывший лифтер пожаловался в суде на оскорбления со стороны коллег в отношении его и других темнокожих рабочих.

Суд присяжных обязал автопроизводителя Tesla выплатить бывшему работнику Оуэну Диасу около $137 млн после того, как он подвергся расистским оскорблениям со стороны коллег, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на адвокатов.

Отмечается, что присяжные присудили больше, чем просила защита: $130 млн в качестве штрафных санкций и $6,9 млн «за эмоциональное расстройство».

Диас в 2015 году устроился лифтером в компанию Илона Маска, где сразу столкнулся со враждебной рабочей средой, в которой, как он сообщил суду, коллеги использовали эпитеты, чтобы высмеивать его и других темнокожих работников. В частности, они предлагали ему «вернуться в Африку» и оставляли расистские граффити в туалетах и на его рабочем месте.

По словам адвокатов Диаса, дело смогло сдвинуться с мертвой точки только потому, что работник не подписал одно из обязательных соглашений компании — о разрешении споров без публичного судебного разбирательства.

https://lenta.ru/news/2021/10/05/teslaras/

Диаса наняли в 2015 году через кадровое агентство. Он рассказал, что подвергался расистским насмешкам. Из-за враждебной среды на рабочем месте он потерял аппетит и сон. «Иногда я просто сидел на лестнице и плакал», — признался Диас. Профессор права в Berkeley Law Дэвид Оппенгеймер назвал компенсацию крупнейшей выплатой среди всех дел о расовой дискриминации при трудоустройстве отдельных лиц.

В Tesla после оглашения судебного решения отметили, что проблема расизма в компании преувеличена. Трое свидетелей (все они в отличие от Диаса входят в штат Tesla) подтвердили, что неоднократно слышали обидные высказывания из-за расы. Однако сотрудники добавили, что подобные слова хотя и недопустимы на рабочем месте, но их использовали «по-дружески» и преимущественно коллеги-афроамериканцы.

Юристы считают, что вынесенное решение в отношении Tesla создаст судебный прецедент и побудит активистов бороться за свои права.

Конечно, ужасно, что скромных лифтёров в американских компаниях подвергают расизму.

С другой стороны, это выглядит как отличная схема по зарабатыванию денег на борьбе с расизмом:

– Шаг первый. Устраиваемся в богатую корпорацию на любую самую низкую должность, не требующую особой квалификации. Хоть и лифтёром.

– Шаг второй. Совершенно внезапно, обнаруживаем на своём рабочем месте и в туалете расистские надписи. Кто бы их мог сделать?

– Шаг третий. Подаём в суд и получаем гигантскую компенсацию. Профит.

3. К вопросу о том, во что обошлось американцам потакание BLM. Напомню, после смерти «святого Джорджа Флойда» по США прокатились волны ненависти к полиции, поддержанные американскими СМИ. Полицейским стало опасно выходить на улицу и задерживать цветных преступников, во многих муниципалитетах финансирование полиции резко сократили.

В результате, во время расовых протестов целые толпы погромщиков-мародёров остались абсолютно безнаказанными, а смертность от убийств в США по итогам года подскочила на 30% (между прочим, в полтора раза превысив смертность от убийств в России):

https://olegmakarenko.ru/2187724.html

Вот график уровня убийств в США на 100 тысяч человек. Видно, что за последнее десятилетие произошло два резких подъёма – после протестов в Фергюсоне 2014 года, когда полицейский застрелил чернокожего Майкла Брауна (и был оправдан в результате экспертизы), и после протестов BLM 2020 года:

И вот теперь ФБР выпустило расширенную статистику, согласно которой процент убийств, совершённых чернокожими американцами в прошлом году достиг рекордной за всю историю США доли в 56,5%:

https://www.unz.com/isteve/fbi-murders-up-4901-black-share-of-known-murder-offenders-reaches-record-56-5/

Однако речь идёт только о тех случаях, когда убийцу удалось найти. В действительности же, скорее всего, эта цифра ещё выше. Общее число раскрытых убийств за год выросло на 17,3%, а нераскрытых – на 36%. Традиционно, более всего нераскрытых убийств в районах компактного проживания афроамериканцев, так что они же первые и страдают от разгула преступности.