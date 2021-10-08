Диетолог Ирина Писарева рассказала о пяти продуктах с полезным холестерином

Спортивный диетолог Ирина Писарева пояснила о пяти популярных продуктах питания с полезным холестерином. Яйца, жирная рыба, масло, сыр и сало не следует исключать из рациона из-за страха инфаркта.

Причина как раз в устоявшемся мнении, что холестерин представляет опасность для организма, и он провоцирует образование тромбов, которые впоследствии могут привести к инфаркту или инсульту. Это отчасти правда, но за это ответственен только липопротеин низкой плотности, а вот «полезный» холестерин высокой плотности необходим организму, и его довольно много в куриных яйцах. В ВОЗ не рекомендуют злоупотреблять этим продуктом и съедать не больше 10 яиц в неделю, а вот холестерин в нём помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепляет организм. Это касается и сливочного масла. Оно также поддерживает здоровье кожи, ногтей и волос. Речь идёт только о натуральном масле, а вот маргарин не является его заменителем и может нанести вред организму.

Ещё одним полезным продуктом для сердца и сосудов является сало. Его необходимо употреблять в пищу желательно в сыром виде и не больше 50 граммов за один приём. В этом случае организм получит нужные вещества. Не лишней будет жирная рыба, в числе которой мойва, скумбрия и сёмга. Все эти виды богаты витаминами и омега-кислотами. В конце списка находится сыр, который не обладает углеводами, но зато способен снижать уровень вредного холестерина в крови.

Источник: letidor.ru