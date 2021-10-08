Трихолог раскрыла причины выпадения волос после того, как пациенты перенесли COVID-19.

Волосы у пациентов начинают выпадать после того, как они перенесли коронавирус, по двум причинам. Их в своем заявлении раскрыла врач трихолог Юлия Дудий. Она подробно раскрыла также причины нового симптома COVID-19.

“Во-первых, нагрузка вирусного характера на волосяные фолликулы. Даже если заболевание имеет легкие симптомы, переболевшие часто замечают, что их волосы начали выпадать. Во-вторых, причинами выпадения волос могут стать: интенсивный процесс лечения, лечение антибиотиками, а также медикаментозная нагрузка. Однако, есть и положительные новости: более чем в 90 случаев все выпавшие волосы из-за COVID-19, обязательно вернутся. Главное – вовремя обратиться за помощью к специалисту», – пояснила врач Юлия Дудий.

По мнению эксперта, использование народных средств, таких как крапива или мумие, для активации роста волос не принесет результата. Лучше лечить облысение современными препаратами. Первая причина, по которой специалист не советует этим заниматься – патологические состояния, при которых такие действия только безрезультатно отнимут время. Вторая возможная причина – аллергия. Чем больше натуральных компонентов, тем активнее она будет развиваться. По этой причине, чтобы не довести кожу головы до себорейного дерматита, лечить выпадение волос народными средствами не рекомендуется.

Источник: kurer-sreda.ru