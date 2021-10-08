 

Только две версии будущего iPhone 14 лишатся «челки» на экране

08.10.2021, 17:36, Разное
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Инсайдеры из Mydrivers, без указания своих информаторов, рассказали, что только две версии будущего iPhone 14 лишатся узнаваемой «чёлки» на экране. Речь идёт о самых дорогих вариациях с приставкой Pro и Pro Max.
Узнать, какая именно версия iPhone находится у пользователя по внешнему виду, возможно только по камерам и общему размеру устройства. С лицевой же части ничего не указывает на более дорогую версию телефона. Теперь же подобное может измениться, так как в Apple, согласно неподтверждённой информации, думают убрать «чёлку» в версия iPhone 14 Pro и Pro Max. Вместо этого фронтальную камеру разместят в специальном отверстии, сделав её менее заметной.

Помимо информации об изменениях в различных версиях iPhone 14, инсайдеры рассказали о других решениях. Несмотря на огромное желание фанатов, в будущих смартфонах Apple не будет функции TouchID, и поэтому поклонникам придётся довольствоваться FaceID.

Источник: www.ixbt.com



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