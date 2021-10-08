Только две версии будущего iPhone 14 лишатся «челки» на экране

Инсайдеры из Mydrivers, без указания своих информаторов, рассказали, что только две версии будущего iPhone 14 лишатся узнаваемой «чёлки» на экране. Речь идёт о самых дорогих вариациях с приставкой Pro и Pro Max.

Узнать, какая именно версия iPhone находится у пользователя по внешнему виду, возможно только по камерам и общему размеру устройства. С лицевой же части ничего не указывает на более дорогую версию телефона. Теперь же подобное может измениться, так как в Apple, согласно неподтверждённой информации, думают убрать «чёлку» в версия iPhone 14 Pro и Pro Max. Вместо этого фронтальную камеру разместят в специальном отверстии, сделав её менее заметной.

Помимо информации об изменениях в различных версиях iPhone 14, инсайдеры рассказали о других решениях. Несмотря на огромное желание фанатов, в будущих смартфонах Apple не будет функции TouchID, и поэтому поклонникам придётся довольствоваться FaceID.

Источник: www.ixbt.com