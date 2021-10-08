Мнение: Нобелевская премия

Нобелевскую премию мира получил российский журналист и главред Новой газеты Муратов вместе с филиппинской журналисткой Рессой.

Решение с одной стороны, странное, так как Нобелевская премия мира – она все-таки про борьбу за мир. Однако в свете того, что Нобелевский комитет уже достаточно давно трансформировал статут премии и присуждает ее за разнообразные виды правозащитной деятельности, деятельности в области самых разных свобод, то обновленная Нобелевская премия мира – да, вполне может присваиваться и в этом виде деятельности, хотя, повторюсь – более логично было бы создать специальную премию для таких случаев.

К самому Муратову и Рессе это не относится, они вполне соответствуют высоким наградам за свою деятельность. Примечательно, что оба журналиста работают в условиях двух крайне одиозных полу-фашистских режимов современности, где говорить правду вслух, да еще и на аудиторию – это и преступление, и подвиг одновременно. Убийства, пытки, аресты и тюремные заключения для журналистов и в России, и на Филиппинах – совсем не редкость, а скорее даже, правило. Буквально вчера была годовщина убийства Политковской, которое так и не было раскрыто до конца. Оба местных диктатора давно отбросили попытки изображать из себя поборников свободы, а их ненависть к любому инакомыслию сопровождает весь очень некороткий срок их правления.

В этом смысле политический подтекст нынешней Нобелевки очевиден. Возможно, премию мог получить по тем же основаниям и Навальный, но здесь, скорее, сыграло то, что комитет перешел к правилу награждения не отдельного человека, а группы. Поэтому будь сегодня у Навального коллега столь же известный из другой страны мира – возможно, что он бы ее и получил.

Собственно, теперь остается только одно: Нобелевская лекция, которую по традиции должны прочесть лауреаты. Посмотрим, скажет ли Муратов вслух то, что из себя представляет путинский фашизм, и будет ли опубликована эта лекция на родине.

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