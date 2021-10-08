 

Мнение: Нобелевская премия

08.10.2021, 17:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нобелевскую премию мира получил российский журналист и главред Новой газеты Муратов вместе с филиппинской журналисткой Рессой.

Решение с одной стороны, странное, так как Нобелевская премия мира – она все-таки про борьбу за мир. Однако в свете того, что Нобелевский комитет уже достаточно давно трансформировал статут премии и присуждает ее за разнообразные виды правозащитной деятельности, деятельности в области самых разных свобод, то обновленная Нобелевская премия мира – да, вполне может присваиваться и в этом виде деятельности, хотя, повторюсь – более логично было бы создать специальную премию для таких случаев.

К самому Муратову и Рессе это не относится, они вполне соответствуют высоким наградам за свою деятельность. Примечательно, что оба журналиста работают в условиях двух крайне одиозных полу-фашистских режимов современности, где говорить правду вслух, да еще и на аудиторию – это и преступление, и подвиг одновременно. Убийства, пытки, аресты и тюремные заключения для журналистов и в России, и на Филиппинах – совсем не редкость, а скорее даже, правило. Буквально вчера была годовщина убийства Политковской, которое так и не было раскрыто до конца. Оба местных диктатора давно отбросили попытки изображать из себя поборников свободы, а их ненависть к любому инакомыслию сопровождает весь очень некороткий срок их правления.

В этом смысле политический подтекст нынешней Нобелевки очевиден. Возможно, премию мог получить по тем же основаниям и Навальный, но здесь, скорее, сыграло то, что комитет перешел к правилу награждения не отдельного человека, а группы. Поэтому будь сегодня у Навального коллега столь же известный из другой страны мира – возможно, что он бы ее и получил.

Собственно, теперь остается только одно: Нобелевская лекция, которую по традиции должны прочесть лауреаты. Посмотрим, скажет ли Муратов вслух то, что из себя представляет путинский фашизм, и будет ли опубликована эта лекция на родине.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Ученые выяснили, какие животные наиболее чувствительны к SARS-Cov-2

25.08 / Мадонна опубликовала неизвестные фото приемных дочерей по особенному поводу

12.12 / Как поход Батыя на Русь навсегда изменил русские земли

28.08 / Как просто и быстро сшить юбку с запахом и вырезом: следуем инструкции

24.10 / «Клава Баклажан»: Клава Кока рассказала о возникновении своего творческого псевдонима

22.01 / Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг президента

27.08 / Тихий, но важный час

06.08 / Мнение: Пираты Желтого моря

16.08 / В Ясеневе обустроили более 40 детских и спортивных площадок

15.11 / Политика: Для победы Додону нужны голоса из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика